В Центробанке оценили рост российской экономики

Динамика финансовых потоков в октябре указывает на постепенное замедление роста экономической активности в России. Об этом сообщается на сайте Центрального банка РФ.

По данным регулятора, в октябре объем входящих платежей, проведенных через платежную систему ЦБ, снизился на 2,9% относительно среднего уровня третьего квартала 2024 года. Без учета добычи, нефтепродуктов и госуправления поступления снизились на 1,7%.

В ЦБ добавили, что снижение входящих платежей наблюдалось во всех группах, а особенно — в отраслях внешнего спроса.

В конце октября доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Ольга Борисова рассказала, что главным вызовом российской экономики в конце 2024 года станет высокая инфляция. Согласно консенсус-прогнозу Банка России, к концу 2024 года инфляция может достигнуть 7,3%, и вероятность такого сценария можно оценить в 80%.

25 октября ЦБ повысил ключевую ставку с 19 до 21%, объяснив свое решение высокой инфляцией.

Ранее в Госдуме раскритиковали решение ЦБ повысить ключевую ставку до 21%.