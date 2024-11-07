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Банк Англии ожидаемо продолжил снижать ставку

Банк Англии ожидаемо понизил учетную ставку до 4,75%

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Mina Kim/Reuters

Банк Англии по итогам заседания 7 ноября принял решение снизить учетную ставку с 5% до 4,75% годовых. Об этом свидетельствует информация на сайте регулятора.

Решение британского ЦБ совпало с ожиданиями аналитиков. Консенсус-прогноз также предполагал снижение ставки до 4,75%.

Ставка была понижена второй раз за год. Банк Англии приступил к смягчению своей денежно-кредитной политики в августе. Тогда ставка снизилась до 5% с рекордных 5,25%. До этого регулятор держал ставку неизменной на протяжении года.

Банк России, в свою очередь, ведет цикл ужесточения ДКП. С июля ключевая ставка выросла на 500 базисных пунктов, с 16% до 21% годовых. Это максимум за последние 22 года, причем в 2002 году это была ставка рефинансирования. При этом в ЦБ говорят об «очень высокой» вероятности нового повышения ставки.

Ранее Банк Англии начал активно развивать свой аккаунт в TikTok для охвата поколения зумеров.

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