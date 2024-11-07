Финансист раскрыл неожиданный способ снизить закредитованность россиян

Для снижения уровня закредитованности россиян Центробанк должен ограничить доступ финансовых организаций к информации о жителях, считает эксперт финансового рынка Андрей Бархота. Сегодня банки активно изучают способность граждан выплачивать долги по открытым источникам, пояснил он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

В общем объеме на потребкредиты приходится не менее 40% займов, причем оформляются они как заранее одобренные.

«Фактически гражданин еще не обращался в банк со своей кредитной заявкой, а уже у него висит в мобильном банке, интернет-банке предодобренный кредит», — пояснил эксперт.

Это происходит на основе информации о пенсионном счете, других займах и прочих данных, которые банки черпают из сети. Все это приводит к неосмысленному оформлению заранее одобренных займов и растущей закредитованности жителей.

Если же такой опции, как поиск открытых данных, не будет, то банки начнут более тщательно анализировать клиентов, изучать справки 2-НДФЛ, 3-НДФЛ, информацию о дополнительных доходах и имуществе, считает финансист. Человек при этом будет вынужден искать справки, документы, заверения, параллельно осознавая, насколько ему нужен кредит, заключил Бархота.

Напомним, уровень закредитованности населения за последний год вырос на 6,5%, при этом просрочки стали чаще в 1,5–2 раза. Так, в июле-сентябре насчитывалось 49,3 млн розничных заемщиков — это на 2,8 млн превышает значение за аналогичный период прошлого года. На одного заемщика приходится 2,28 действующего кредита (+6,5%).

В Госдуме ранее нашли инструмент против закредитованности россиян.