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Один вид квартир перестал дорожать впервые за три года

«Мир квартир»: цены на вторичное жилье перестали расти впервые за три года

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Цены на вторичное жилье в России перестали расти впервые за последние три года. По итогам октября средняя стоимость квадратного метра «вторички» показала нулевой прирост и составила 116,3 тыс. рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные компании «Мир квартир».

В исследовании анализировались цены на жилье в 70 российских городах с населением более 300 тыс. человек. В 39 из них «квадрат» за прошлый месяц подешевел, в 29 — подорожал, еще в двух — остался без изменений.

Сильнее всего за период цены на «вторичку» выросли в Московской области (+1,6%), Калининграде (+1,4%), Череповце (+1,3%) и Грозном (+1%).

Наиболее выраженное падение стоимости квадратного метра фиксировалось в Махачкале (–1,6%), Ульяновске (–1,2%), Магнитогорске (–1,1%), Якутске (–1%) и Рязани (–1%).

До этого сообщалось, что россияне стали слишком часто задерживать платежи по ипотеке. Объем просрочки в сентябре достиг рекордных 80 млрд рублей.

Ранее россияне оценили, что лучше — покупка или аренда квартиры.

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