Российские банки пятый месяц подряд сократили выдачу кредитов

В октябре банки выдали россиянам кредиты на общую сумму 870,5 млрд рублей, что на 19,6% меньше, чем в сентябре. Финансовые организации сокращают объемы выдачи займов уже пятый месяц подряд. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Frank RG.

По итогам прошлого месяца банки одобрили клиентам 1,94 млн кредитов наличными на 309 млн рублей. Это минимальный показатель с весны 2022 года. Средний размер такого займа составил 159 тыс. рублей (-6% месяц к месяцу).

Выдача ипотеки снизилась на 2% к сентябрю, до 360 млрд рублей, автокредитов — на 32%, до 167,7 млрд рублей. Число займов на покупку товаров (POS-кредит) за период сократилось до 1,12 млн договоров на общую сумму 33,8 млрд рублей (-10%).

Уровень закредитованности россиян за последний год вырос на 6,5%, до в среднем 2,28 действующего кредита на одного заемщика.

Ранее объем просрочки по ипотеке достиг рекорда.