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Россельхознадзор отреагировал на сообщения о поставках в РФ украинского масла

Россельхознадзор назвал фейком сообщения о ввозе украинского масла в Россию

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Depositphotos

Информация о ввозе в Российскую Федерацию из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) сливочного масла украинского производства является фейковой. Об этом заявили в пресс-службе Россельхознадзора.

В ведомстве рассказали, что соответствующие сообщения распространялись «в некоторых Telegram-каналах и СМИ». В Россельхознадзоре отметили, что поступившее в РФ сливочное масло из ОАЭ произведено на территории этой же страны Ближнего Востока, что подтверждается ветеринарными сопроводительными документами, сертификатом происхождения товаров, а также маркировочными этикетками на упаковке и иными товаросопроводительными документами.

Там также уточнили, что ввозимое в Россию из Объединенных Арабских Эмиратов сливочное масло поступает объемами по 20 кг только для дальнейшей переработки.

2 ноября в Россельхознадзоре заявили, что ОАЭ начали с 18 октября поставлять сливочное масло в Россию. С 27 октября аналогичные поставки начались из Турции. Кроме того, власти разрешили ввозить сливочное масло из Индии и Ирана, что уже привело к снижению цен в оптовом сегменте.

Ранее скачок цен на сливочное масло связали с любовью россиян к мороженому.

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