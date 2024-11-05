Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Американскую корпорацию обвинили в экспорте технологий в Россию на миллионы долларов

Минюст США обвинил американскую компанию в незаконном экспорте технологий в РФ

close
Алексей Филиппов/РИА Новости

Американскую корпорацию Eleview International Inc. и двух ее руководителей обвинили в незаконном экспорте технологий из Соединенных Штатов в РФ. Об этом сообщили в пресс-службе министерства юстиции США, передает ТАСС.

«Компания Eleview International Inc. и два ее руководителя обвиняются в экспорте технологий в Россию на миллионы долларов в обход ограничений», — говорится в сообщении.

Глав компании заподозрили в организации сговора с целью обхода законов о контроле за экспортом. Уточняется, что проживающие в Вирджинии руководители Eleview International Inc. Олег Наяндин и Виталий Борисенко предстали 4 ноября перед федеральным судом Восточного округа штата, где их обвинили в преступлении.

Помощник по национальной безопасности министра юстиции США Мэтт Олсен заявил, что подозреваемые, чье гражданство не указывается, «применяли три схемы уклонения для обхода экспортных ограничений, наложенных на Россию».

Обвинение считает, что с марта 2022 года по июнь 2023-го Eleview направляла товары и технологии США в РФ через Турцию, Финляндию и Казахстан. Утверждается, что российские клиенты через интернет заказывали продукцию у американских ретейлеров и отправляли ее на склад компании в Вирджинии. В заключении подчеркивается, что компания специально вводила в заблуждение власти и экспедиторские организации, информируя о том, что конечные пользователи находятся не на территории России, а в других странах.

Утверждается, что через Турцию Eleview International Inc. экспортировала телекоммуникационное оборудование на сумму около $1,48 млн, «осознавая, что оно предназначалось для телекоммуникационной компании», которая якобы сотрудничала с российскими спецслужбами. По данным минюста США, через Финляндию компания направила в Россию продукцию примерно на $3,45 млн. Через Казахстан Eleview International Inc. экспортировала в Россию товары двойного назначения на сумму $1,47 млн.

В октябре в США двух граждан РФ обвинили в незаконном экспорте микроэлектроники.

Ранее сообщалось, что на Кипре арестовали россиянина по запросу США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами