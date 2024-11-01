На Дальнем Востоке разобрались с задержками контейнеров

Число задерживающихся контейнеров с грузами в портах Дальнего Востока с лета удалось сократить в 15 раз, заявил глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков. Его слова приводит РИА Новости.

На середину лета проблемными числились более 1,5 тыс. контейнеров. Сейчас их количество составляет менее 100.

«Судно может быть задержано на техническое обслуживание по разным причинам. Но каждую такую ситуацию, смею вас заверить, мы подхватываем буквально в тот же день», — подчеркнул министр.

Недавно в Германии раскрыли крупнейшую аферу с морскими контейнерами на €3 млрд. Компания P&R Containers, позиционировавшая себя как брокер морских контейнеров, несколько лет обманывала инвесторов. Фирма продавала клиентам несуществующие контейнеры, которые якобы сдавала в аренду судоходным компаниям. Большинство пострадавших были пенсионерами из ФРГ и соседних стран, которые вложили в контейнеры значительную часть сбережений.

Ранее экономисты спрогнозировали резкий рост списания грузовых вагонов в России.