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Россиянам назвали альтернативы покупке квартиры

Депутат Разворотнева: альтернатива покупке жилья — кооператив с господдержкой

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Антон Денисов/РИА Новости

Жилищный кооператив с государственной поддержкой является одной из альтернатив покупке собственного жилья, заявила зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева. Ее слова приводит «Лента.ру».

«Это кооперативы, которые доступны определенным категориям граждан, например, учителям. <...> К сожалению, таких участков крайне мало. Поэтому эти кооперативы по пальцам можно пересчитать», — отметила депутат.

Также существует еще два варианта получить жилье без покупки квартиры, продолжила Разворотнева. В отдельных регионах, в первую очередь на Дальнем Востоке, специалистам может быть предоставлено наемное жилье. Кроме того, россиян с низким доходом и небольшой жилищной обеспеченностью муниципалитеты ставят на учет и должны предоставить когда-нибудь жилье по договору социального найма. Срок ожидания составит порядка 25 лет.

До этого в России освободили от уплаты НДФЛ россиян с жилищным кредитом.

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