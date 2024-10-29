В России вырастут штрафы за отказ трудоустраивать инвалидов

В России увеличат размер штрафов для юридических лиц за отказ принимать на работу инвалидов. Об этом сообщает на сайте Государственной думы.

Депутаты приняли соответствующий закон сразу во втором и третьем чтениях.

Размер штрафа для должностных лиц увеличится и составит от 20 тысяч до 30 тысяч рублей. Ранее он варьировался от 5 до 10 тысяч рублей. Для индивидуальных предпринимателей штраф будет варьироваться от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. Для юридических лиц диапазон штрафа составит от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб ранее рассказала, что индексация пенсий россиян в 2025 году произойдет в автоматическом режиме, поэтому подавать дополнительные заявления не потребуется. Она уточнила, что пенсии изначально планировали повысить на 4,5%, однако из-за роста инфляции процент был скорректирован до уровня 7,3. По ее словам, социальные пенсии в стране повысят на 14,75%.

Ранее в России предложили облегчить получение пенсий для военных и добровольцев.