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«Русагро» планирует поставлять зерно в страны Восточной Африки

«Русагро» начал переговоры о поставках зерна в восточноафриканские страны

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Продовольственный холдинг «Русагро» в скором времени может начать поставлять зерно в страны Восточной Африки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на руководителя отдела трейдинга и продаж сельскохозяйственного и масложирового бизнес-направлений компании Михаила Рашковецкого.

Топ-менеджер пообщался с журналистами в кулуарах бизнес-форума Россия–Танзания. Он рассказал, что в настоящее время «Русагро» ведет переговоры с рядом крупнейших мельниц в государствах Восточной Африки.

«Планируем начать поставки [зерна] в кратчайшие сроки», — добавил специалист.

Как сказал Рашковецкий, Африка обладает огромным потенциалом для экспорта зерновых культур. В связи с этим холдинг, сотрудником которого он является, намерен нарастить свое присутствие в восточной и западной частях материка.

По словам топ-менеджера, «Русагро» рассматривает Танзанию как одно из ключевых направлений для бизнеса. Объемы поставок зерна в эту страну растут с каждым годом, при этом в течение 2024 года республика планирует импортировать около 1,3 млн тонн пшеницы.

«Мы <…> имеем возможность поставлять зерновые отличного качества, соответствующие всем мировым стандартам от поля до конечного потребителя», — резюмировал Рашковецкий.

Ранее Россия ограничила ввоз пшеницы и ряда иной сельскохозяйственной продукции из Казахстана.

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