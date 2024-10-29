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В РФ будут строить меньше новых торговых центров

IBC Real Estate: в России резко снизится количество новых торговых центров

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Юрий Стрелец/РИА Новости

С 2022 по 2027 год среднегодовой объем ввода торговой недвижимости в России сократится до 400 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на IBC Real Estate и Parus Asset Management.

Отмечается, что этот показатель будет на 70% ниже аналогичных параметров за 2015–2019 годы, и на 75% ниже объема торговой недвижимости, введенного в 2002–2014 годах.

Эксперты говорят, что снижение объемов ввода торговой недвижимости обусловлено высокой стоимостью строительства, дороговизной кредитов и меняющимися предпочтениями потребителей.

До этого «Лента.ру» со ссылкой на данные Росреестра за сентябрь 2024 года сообщала, что количество сделок по ипотеке в новостройках Москвы за месяц выросло на 33,6%.

В первый месяц осени было зарегистрировано 4,9 тысячи договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве жилых домов с кредитным финансированием. В тоже время в августе было оформлено 3,7 тысячи ДДУ.

Ранее россиянам рассказали, что будет с ценами на квартиры в начале 2025 года.

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