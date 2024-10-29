Уровень рождаемости в Англии упал до минимума с начала Второй мировой войны

Рождаемость в Англии и Уэльсе упала до самого низкого уровня с момента начала ведения учета в 1938 году, сообщает Sky News со ссылкой на данные Национальной статистической службы Великобритании.

По итогам 2023 года средний суммарный коэффициент рождаемости (СКР) — среднее число детей, рожденных женщиной за всю ее жизнь, — составил 1,44 ребенка. В 2022-м значение составляло 1,49 ребенка, в 2021-м — 1,55.

Наиболее резкое снижение показателей рождаемости произошло в возрастных группах 20-24 и 25-29 лет, говорится в исследовании. Только одна из пяти англичанок, родившихся в 1997 году, родила ребенка до 25 лет — это самый низкий показатель среди всех предыдущих поколений.

Начиная с 2010 года рождаемость в Великобритании падает быстрее, чем в любой другой стране G7. Главным фактором аналитики считают режим жесткой экономии.

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