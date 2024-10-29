«Аэрофлот» добавил сап-борды в список снаряжения для бесплатного провоза

«Аэрофлот» в рамках традиционной ежегодной акции предоставит пассажирам дополнительное место бесплатного багажа для провоза спортивного снаряжения. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.



При этом «Аэрофлот» в этом году расширил перечень спортивного снаряжения, доступного к бесплатному провозу. Теперь рейсами авиакомпании одного комплекта лыжного снаряжения, либо снаряжение для серфинга, кайтсерфинга, вейкбординга, виндсерфинга или дайвинга можно перевезти инвентарь для сапсерфинга. Отмечается, что общий вес перевозимого груза не должен превышать 23 кг.



В авиакомпании уточнили, что акция действует для полетов по 15 мая 2025 года по билетам, проданным с 25 октября 2024 года по 15 мая 2025 года на собственных рейсах «Аэрофлота», а также на рейсах авиакомпаний «Россия» и «Аврора», которые выполняются под кодом SU. Исключение составляют рейсы SU3000-5399, а также перевозок как в, так и из Гаваны и Варадеро.



Кроме того, пассажиры смогут бесплатно перевезти снаряжение по билетам всех тарифов, кроме групп «Лайт» и «Шаттл». При этом участники программы лояльности «Аэрофлот Бонус» элитных уровней при оформлении авиабилета группы «Лайт» или «Шаттл» получат возможность провезти снаряжение без оплаты только в рамках дополнительных мест, предоставляемых в соответствии с уровнем участия.



Также в авиакомпании уточнили, что дополнительное место багажа для бесплатной перевозки спортивного снаряжения не учитывается при определении тарифов для оплаты багажа сверх нормы, не указывается в билете и предоставляется при наличии свободной багажной емкости согласно общим правилам предварительного бронирования сверхнормативного и нестандартного багажа.

Подробнее об акции и о допустимых к провозу комплектах спортивного снаряжения можно узнать в разделе «Багаж и ручная кладь» на сайте «Аэрофлота».