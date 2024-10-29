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Wildberries&Russ перестроила бизнес-процессы на складах

Wildberries&Russ минимизировала возможности злоупотреблений со стороны персонала

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Shutterstock/Avigator Fortuner

Объединенная компания Wildberries&Russ в преддверии высокого сезона провела аудит бизнес-процессов на складах и минимизировала возможности злоупотреблений со стороны персонала, сообщает пресс-служба компании.

Всего с июля этого года компания выявила почти 87 тыс. случаев злоупотребления со стороны персонала на складах на сумму более 324,5 млн рублей. Также компания зафиксировала случаи сговора прежней администрации, охраны и исполнителей с целью незаконного присвоения имущества и дальнейшей реализации товара в социальных сетях.

В ходе совместной работы компании и правоохранительных органов было возбуждено 925 уголовных дел.

В Wildberries&Russ отметили, что компания нацелена на долгосрочное партнерство со всеми селлерами. Также компания взяла на себя все расходы, связанные с убытками из-за противоправных действий.

Компания внедрила современные системы антифрода на складах и приняла необходимые управленческие и кадровые решения.

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