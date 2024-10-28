Индекс гособлигаций РФ обновил минимум с декабря 2014 года

Индекс гособлигаций РФ опустился ниже 98,21 пункта, обновив минимум с 17 декабря 2014 года. Об этом свидетельствуют данные Московкой биржи.

По состоянию на 10:01 мск, индекс RGBI снижался на 0,27%, до 98,17 пункта. К 10:05 мск индекс гособлигаций РФ опустился еще на 0,42%, до 98,03 пункта.

В начале октября биржевой индекс облигаций федерального займа (ОФЗ) снизился до минимального значения за последние 2,5 года, опустившись ниже 101 пункта впервые с марта 2022 года.

Как писал РБК, к этому привела негативная реакция рынка на заявление главы департамента денежно-кредитной политики Центробанка Кирилла Тремасова о возможном повышении ключевой ставки выше 20% в случае новых непредвиденных обстоятельств для экономики РФ. Дополнительное давление на индекс оказала публикация Минфином проекта федерального бюджета на 2025–2027 годы, предполагающего увеличение заимствований. По мнению экспертов, это указывает на предстоящие масштабные размещения ОФЗ.

Ранее объем торгов на Мосбирже приблизился к новому рекорду, несмотря на санкции США.