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В ЦБ РФ рассказали, можно ли было поднять ключевую ставку с запасом

Набиуллина заявила, что поднимать ключевую ставку с запасом было бы неправильно

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Пресс-служба Банка России/РИА «Новости»

Центральному банку (ЦБ) России было бы неправильно поднимать ключевую ставку с запасом. Об этом на пресс-конференции заявила глава финансового регулятора Эльвира Набиуллина, сообщил корреспондент «Газеты.Ru».

По ее словам, повышение ставки является решением, которое отвечает реалиям сегодняшнего дня.

«Повышение ставки не предопределено. Мы допускаем возможность, действительно. Но если мы увидим достаточно существенное замедление устойчивой инфляции и скорректируем прогноз, то, может, этого и не понадобится. Заранее поднимать высокую ставку с запасом, наверное, неправильно. Особенно в условиях, когда есть неопределенность», – сказала Набиуллина.

25 октября Центробанк РФ повысил ключевую ставку с 19% до 21%. Представители финансового регулятора связали данное решение с текущим уровнем инфляции в государстве, который складывается выше прогноза.

В этот же день Банк России изменил прогноз средней ключевой ставки на период с 2024 по 2026 год. До этого прогноз средней ключевой ставки на текущий год составлял 16,9-17,4%, но его повысили до 17,5%. Показатели по 2025 и 2026 годам изменили с 14-16% до 17-20% и с 10-11% до 12-13% соответственно.

Ранее экономист оценил реакцию рубля на новую ключевую ставку.

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