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Набиуллина назвала условие снижения ключевой ставки

Набиуллина: ЦБ может перейти к снижению ключевой ставки при замедлении инфляции

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«РИА Новости»" class="item-image" loading="lazy">
Телеграм-канал «РИА Новости»

Центральный банк (ЦБ) России может перейти к снижению ключевой ставки при устойчивом замедлении инфляции. Об этом во время пресс-конференции заявила глава финансового регулятора Эльвира Набиуллина, сообщил корреспондент «Газеты.Ru».

«То, что инфляция начнет устойчиво снижаться, и мы будем видеть, что она снижается в соответствии с нашим прогнозом, — это действительно может быть сигналом для снижения ставки. Когда это произойдет, мы сказать сейчас не можем», — сказала Набиуллина.

По ее словам, согласно прогнозу средней ключевой ставки на 2025 год, который дал ЦБ, снижение ставки в следующем году возможно.

25 октября Центробанк РФ повысил ключевую ставку с 19% до 21%. Представители финансового регулятора связали данное решение с текущим уровнем инфляции в государстве, который складывается выше прогноза.

В этот же день Банк России изменил прогноз средней ключевой ставки на период с 2024 по 2026 год. До этого прогноз средней ключевой ставки на текущий год составлял 16,9–17,4%, но его повысили до 17,5%. Показатели по 2025 и 2026 годам изменили с 14–16% до 17–20% и с 10–11% до 12–13% соответственно.

Ранее экономист оценил реакцию рубля на новую ключевую ставку.

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