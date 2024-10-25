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Центробанк рассматривал три варианта повышения ключевой ставки

Набиуллина: ЦБ рассматривал вариант повышения ключевой ставки выше 21%

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Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press

Банк России рассматривал три варианта повышения ключевой ставки, один из них предполагал повышение выше 21%. Об этом сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Сразу скажу, что мы рассматривали сегодня три варианта: повысить ставку до 20%, до 21% и выше, чем до 21%», — сказала она.

Глава Центробанка подчеркнула, что вариант сохранения ключевой ставки никем не предлагался.

25 октября Банк России повысил ключевую ставку с 19 до 21%. Это решение регулятор объяснил высоким уровнем инфляции, который складывается выше прогноза.

Новый уровень ставки является рекордным за 22 года. Предыдущий максимум составлял 20% и был достигнут в феврале 2022 года.

До этого председатель ЦБ сообщала, что риски замедления роста экономической активности стран БРИКС усиливаются.

Ранее Набиуллина поспорила с Грефом о едином QR.

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