Россияне смогут выбрать новый дизайн банкноты в тысячу рублей

Центральный банк (ЦБ) России проведет народное онлайн-голосование, в ходе которого выберут дизайн новой банкноты в 1000 рублей, посвященной Приволжскому федеральному округу. Об этом сообщил официальный сайт регулятора.

«На голосование будут предложены достопримечательности, которые имеют наибольшую ценность не только для приволжских регионов, но и для России в целом», — говорится в сообщении.

В ЦБ уточнили, что лицевая сторона купюры останется прежней — на ней изображены виды Нижнего Новгорода. Голосование будет проходить за дизайн обратной стороны.

Как сообщает регулятор, голосование состоится при поддержке Национального центра «Россия». Объекты, которые наберут наибольшее количество голосов, будут использованы при разработке макета банкноты. Итоговый дизайн утвердит Совет директоров Банка России.

Подробнее о дате голосования, а также о площадке, на которой он пройдет, ЦБ сообщит дополнительно.

До этого сообщалось, что в российских регионах стали появляться новые купюры номиналом 5000 рублей. На новой купюре изображены достопримечательности Екатеринбурга и Уральского федерального округа: на лицевой стороне изображена стела «Европа — Азия», на обратной — памятник «Сказ об Урале» в Челябинске.

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