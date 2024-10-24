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Экономист спрогнозировал на пятницу повышение ключевой ставки до 20%

Экономист Колташов: в пятницу Центробанк повысит ключевую ставку до 20%

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Кирилл Каллиников/РИА \«Новости\»

Еще полтора-два года российский Центробанк будет придерживаться достаточно жесткой денежно-кредитной политики. Это будет продолжаться как минимум до завершения военной спецоперации и окончания кризиса в российско-западных отношениях. Завтра на очередном заседании регулятор повысит ключевую ставку до 20%, прогнозирует экономист, директор Института нового общества Василий Колташов в беседе с Общественной Службой Новостей.

Повышение ставки в ближайшее время не поможет замедлить инфляцию – если бы это так работало, то высокая ставка уже остановила бы инфляцию до нуля, но она может лишь слегка «притормаживать», объяснил Колташов.

В будущем, по мнению экономиста, ЦБ может поднять ставку до еще более высоких значений. Пределом пока является отметка в 22%. Раньше завершения СВО изменений в сторону ее снижения эксперт призвал не ждать.

«И то, окончание череды кризисов в отношениях с Западом и достижение целей специальной военной операции, скорее всего, не будет означать резкой смены денежно-кредитной политики. То есть мы увидим плавный переход», — отметил он.

Таким образом, высокая, и даже уже сверхвысокая ключевая ставка — это надолго. Другой сценарий возможен лишь при каких-то кардинально важных обстоятельствах, которые могли бы «вклиниться» в сложившееся положение, заключил экономист.

Подробнее о том, что такое ключевая ставка, от чего она зависит и какое влияние на экономику оказывает ее изменение – в материале «Газеты.Ru».

Ранее экономист объяснил, как высокая ключевая ставка ЦБ отразится на курсе рубля.

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