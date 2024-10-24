Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперты рассказали, почему в России подскочили цены за аренду жилья

Специалист Жуков: недоступность ипотеки спровоцировала рост цен за аренду жилья

close
miroha141/Shutterstock/FOTODOM

Резкий рост цен за аренду жилья в России вызван недоступностью ипотеки, потому что снимать квартиру пока выгоднее, чем покупать. Об этом «Реальному времени» рассказал руководитель сервиса Роман Жуков.

«Годовой рост стоимости в Казани, как и в других городах-миллионниках, связан в целом с глобальной ситуацией на рынке недвижимости: отменой программы господдержки, корректировкой семейной и IT-программы и ростом рыночных ипотечных ставок. В текущих реалиях аренда пока оказывается предпочтительнее покупки собственной недвижимости для многих потребителей», — сказал эксперт.

Директор компании «Этажи-Казань» Марат Галлямов, в свою очередь, добавил, что цены за аренду жилья в стране продолжат расти и в 2025 году. При этом эксперт уточнил, что ситуация может измениться, если в России сложится другая экономическая ситуация или будут внесены изменения в законодательстве, которые коснутся ипотеки.

22 октября сообщалось, что аренда квартир в крупных городах России за год подорожала на 25–31%. По данным компании «Этажи», однокомнатные квартиры выросли на 31%, двухкомнатные — на 29%. А по данным «Циан.Аналитики», по городам-миллионникам средние ставки аренды однушек выросли на 27% — до 34 тысяч рублей, двушки подорожали на 21% — до 49 тысяч рублей.

Ранее стало известно, как изменились цены на аренду жилья в Санкт-Петербурге за год.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами