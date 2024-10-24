Эксперты рассказали, почему в России подскочили цены за аренду жилья

Резкий рост цен за аренду жилья в России вызван недоступностью ипотеки, потому что снимать квартиру пока выгоднее, чем покупать. Об этом «Реальному времени» рассказал руководитель сервиса Роман Жуков.

«Годовой рост стоимости в Казани, как и в других городах-миллионниках, связан в целом с глобальной ситуацией на рынке недвижимости: отменой программы господдержки, корректировкой семейной и IT-программы и ростом рыночных ипотечных ставок. В текущих реалиях аренда пока оказывается предпочтительнее покупки собственной недвижимости для многих потребителей», — сказал эксперт.

Директор компании «Этажи-Казань» Марат Галлямов, в свою очередь, добавил, что цены за аренду жилья в стране продолжат расти и в 2025 году. При этом эксперт уточнил, что ситуация может измениться, если в России сложится другая экономическая ситуация или будут внесены изменения в законодательстве, которые коснутся ипотеки.

22 октября сообщалось, что аренда квартир в крупных городах России за год подорожала на 25–31%. По данным компании «Этажи», однокомнатные квартиры выросли на 31%, двухкомнатные — на 29%. А по данным «Циан.Аналитики», по городам-миллионникам средние ставки аренды однушек выросли на 27% — до 34 тысяч рублей, двушки подорожали на 21% — до 49 тысяч рублей.

Ранее стало известно, как изменились цены на аренду жилья в Санкт-Петербурге за год.