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Россияне перестали набирать автокредиты

НБКИ: выдача автокредитов в сентябре упала на 10%

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Elena Mayorova/Global Look Press

По итогам сентября россияне взяли 149,4 тыс. кредитов на покупку автомобиля, что на 3% уступает показателю за август. Об этом пишет Bankiros со ссылкой на данные НБКИ.

При этом в годовом выражении выдача автокредитов населению взлетела на 41,2%. Общая сумма оформленных в прошлом месяце займов составила 203,9 млрд рублей (-9,7% месяц к месяцу).

Аналитики ожидают, что в ближайшее время число заявок на автокредиты продолжит сокращаться и, вероятно, даже более ускоренными темпами. Причина — повышение утилизационного сбора на машины. С 1 октября ставки на новые импортные легковые, грузовые и коммерческие автомобили выросли на 70-85%.

Между тем российские банки стали чаще одобрять заявки на автокредиты. Так, в сентябре каждый пятый заемщик получил положительное решение.

Ранее поставки легковушек в Россию достигли рекорда за 16 лет.

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