Путин предупредил участников БРИКС об опасностях чужих экономических платформ

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил на саммите БРИКС в Казани, что затягивание с созданием новой экономической системы чревато потрясениями, подобными происходящим на Ближнем Востоке. Об этом сообщает ТАСС.

Российский лидер отметил, что страны-члены БРИКС и партнеры объединения должны понимать, что чем дольше они будут жить и работать по чужим правилам и на чужих платформах, тем дольше продлится переход к новой и более справедливой экономической и финансовой системе.

«И это может сопровождаться большими потрясениями, в том числе и теми, которые мы наблюдаем, в частности, на Ближнем Востоке», — сказал Путин.

Саммит БРИКС в Казани стартовал 22 октября. Мероприятие продлится до 24 октября. На встрече впервые присутствуют новые страны-участницы объединения.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

БРИКС — это объединение крупных развивающихся экономик, начинавшееся с Бразилии, России, Индии и Китая. Сегодня в него входят девять стран, а о желании присоединиться заявили больше двух десятков. О том, кто входит в объединение, какие у него цели и задачи — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин заявил об экономическом превосходстве стран БРИКС над «Большой семеркой».