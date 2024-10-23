В России стало меньше поддельных купюр

Количество поддельных купюр по итогам третьего квартала сократилось на 33,77% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Центрального банка РФ.

В июле — сентябре регулятор обнаружил 2057 поддельных денежных знаков. Для сравнения: в третьем квартале 2023-го их число составило 3106.

Более половины фальшивых купюр пришлось на пятитысячные банкноты — 1254 штуки. Еще 630 поддельных банкнот были номиналом 1000 рублей, 101 — номиналом 2000 рублей. При этом фальшивых купюр номиналом 50 рублей было обнаружено всего две.

В начале августа на Калужской табачной фабрике (КТФ) нашли контрафакт Marlboro, Kent, Rothmans, а также сигарет под белорусской маркой Корона Kalipso на 800 млн рублей. Табачная продукция выпускалась под видом настоящей на производственных линиях завода.

Ранее в России предложили закрывать магазины при незаконной продаже алкоголя.