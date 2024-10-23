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Названа цена аренды самой дорогой квартиры в Москве

Intermark Аренда: съем самой дорогой квартиры в Москве обойдется в ₽4,2 млн

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Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

Аренда самой дорогой квартиры в Москве обойдется в 4,2 млн рублей в месяц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Intermark Аренда.

Компания проанализировала рейтинг «золотой сотни» съемных квартир в столице (Prime Central Moscow Rentals TOP-100 Index) по итогам третьего квартала. За июль — сентябрь средняя стоимость жилья в списке выросла на 5% по сравнению с предыдущим кварталом и составила 1,48 млн рублей в месяц. Самая дешевая квартира из подборки обойдется в 800 тыс. рублей в месяц.

«Высокий спрос и недостаток предложения в целом на рынке вынуждают арендаторов пересматривать свои бюджеты», — отметила гендиректор Intermark Аренда Елена Куликова.

Покупка самой дорогой квартиры на вторичном рынке недвижимости Москвы сегодня обойдется в 1,8 млрд рублей. Речь идет о семикомнатной квартире в Хамовниках с видом на храм Христа Спасителя и здание министерства иностранных дел.

Ранее стало известно, как изменились цены на аренду квартир в крупных российских городах за год.

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