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В России могут снизить возраст выхода на пенсию для одной категории граждан

«Известия»: в РФ предложили снизить возраст выхода на пенсию для работников АПК

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Павел Лисицын/РИА Новости

В Российской Федерации предложили снизить возраст выхода на пенсию для работников агропромышленного комплекса (АПК). Соответствующий законопроект подготовили депутаты партии «Справедливая Россия — За правду», сообщает газета «Известия».

Согласно документу, женщины, работающие в данной отрасли, будут выходить на пенсию с 55 лет, а мужчины-сотрудники АПК — с 60 лет. В тексте отмечается, что труженики агропромышленного комплекса создают продовольственную безопасность РФ и должны быть приближены в пенсионных правах к работникам органов безопасности, внутренних дел и обороны.

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