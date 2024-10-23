В России могут снизить возраст выхода на пенсию для одной категории граждан

В Российской Федерации предложили снизить возраст выхода на пенсию для работников агропромышленного комплекса (АПК). Соответствующий законопроект подготовили депутаты партии «Справедливая Россия — За правду», сообщает газета «Известия».

Согласно документу, женщины, работающие в данной отрасли, будут выходить на пенсию с 55 лет, а мужчины-сотрудники АПК — с 60 лет. В тексте отмечается, что труженики агропромышленного комплекса создают продовольственную безопасность РФ и должны быть приближены в пенсионных правах к работникам органов безопасности, внутренних дел и обороны.

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