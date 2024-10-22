Турецкий банк заявил, что у россиян в стране нет проблем при обмене старых долларов

Представители государственного банка Турции Ziraat заявили РИА Новости, что у находящихся в стране граждан РФ нет серьезных проблем с обменом долларов старого образца.

«Массовой проблемы, в связи с этим нет, возможны единичные случаи у туристов, в частности, у российских, в отдельных банках или пунктах обмена валюты в курортных регионах», — утверждают в финансовой организации.

В Ziraat отметили, что при наличии купюр старого образца, банки стараются помочь клиентам. Представители организации также отметили, что не получали массовых жалоб от туроператоров по поводу указанной проблемы.

О том, что россиянам массово отказывают в приеме старых долларов в зарубежных банках и пунктах обмена валют, 22 октября сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). Утверждалось, что валюту нового образца требуют в Турции, ОАЭ, Таиланде, Египте, Армении и других популярных среди граждан РФ направлениях.

В АТОР напомнили, что старые доллары никто публично из оборота не отзывал.

Ранее стало известно, что экспортеры России сократили продажу валюты на 30%.