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Эксперт раскрыла, стоит ли ждать снижения цен на квартиры в новостройках

Риелтор Земцова: снижения цен на новостройки в РФ в ближайшем будущем не будет

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Anton Kavashkin/Russian Look/Global Look Press

В России глобального снижения цен на квартиры в новостройках в ближайшей перспективе не предвидится. Стоимость первичной недвижимости, наоборот, продолжит расти в рамках 5-10% до конца года. Об этом в интервью РИАМО сообщила эксперт по недвижимости, управляющий партнер Delta estate Елена Земцова.

Она пояснила, что повышение цен обусловлено целым рядом причин. В том числе, ростом себестоимости строительства из-за удорожания материалов. Кроме того, по ее словам, ощущается дефицит рабочей силы — рабочих, строителей, подрядчиков, инженеров. Специалист также обратила внимание на рост ключевой ставки Банка России до 19%, которая влияет не только на стоимость ипотеки, но и кредитов для застройщиков.

«В совокупности все факторы влияют на удорожание себестоимости строительства, и для сохранения маржинальности проектов застройщики вынуждены повышать цены», — резюмировала Земцова.

Согласно исследованию аналитиков KEY CAPITAL, результаты которого имеются в распоряжении «Газеты.Ru», в конце третьего квартала 2024 года средняя стоимость квадратного метра в новостройках России составила 173,9 тыс. рублей, что на 16% выше, чем годом ранее. Без учета Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области средняя цена новостроек в РФ выросла с 96,7 тыс. до 117,2 тыс. рублей за квадратный метр (+21% за год).

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