Группа Russ передала свои активы в «РВБ»

Группа компаний Russ передала свои активы в «РВБ» (юридическое лицо объединенной компании Wildberries и Russ), сообщает пресс-служба компании.

В компании отметили, что соответствующие изменения уже внесли в Единый государственный реестр юридических лиц.

О планах объединения ГК Russ и Wildberries стало известно в июне 2024 года. Позже, в июле, ООО «Вайлдберриз» передало свои активы в новую структуру объединенной компании, а для передачи активов ГК Russ необходимо было согласие Федеральной антимонопольной службы.

В компании отметили, что новый проект охватит территорию РФ, страны СНГ, и также страны глобального юга, включая Азию, Африку, Ближний Восток, Индию и Китай.

Напомним, ранее Федеральная антимонопольная служба одобрила передачу ООО «СТИНН» долей ГК Russ в объединенную компанию. В рамках передачи «РВБ» стало владельцем юридических лиц ГК Russ.