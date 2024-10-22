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На реализацию льготной ипотеки дополнительно направят почти полтриллиона рублей

Кабмин РФ направил 446,9 млрд рублей на реализацию льготных ипотечных программ

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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда дополнительно 446,9 млрд рублей на реализацию льготных ипотечных программ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Средства пойдут на субсидирование процентной ставки по «Семейной ипотеке», «Дальневосточной и арктической ипотеке». 269,8 млрд рублей пойдет на субсидирование процентной ставки по ранее выданным кредитам в рамках программы «Льготная ипотека».

22 октября стало известно, что за три месяца после отмены льготной ипотеки (с 1 июля 2024 года) средняя стоимость проданных в российских регионах квартир (без Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей) в новых домах увеличилась на 2%.

Два дня назад сообщалось, что правительство России направит свыше 6,8 млрд рублей на сохранение программы льготной ипотеки в сельской местности, а также программы льготных кредитов на благоустройство домов.

Ранее сенатор предложила запустить льготную ипотеку для молодых кадров.

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