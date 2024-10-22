Экономисты рассказали, как решить проблему «спящих» городов России

Специалисты Института экономики роста им. П.А. Столыпина выделили восемь типов малых городов России и предложили пути решения их проблем. Об этом пишет РБК со ссылкой на доклад, посвященный типологизации малых городов.

Эксперты заявили, что общими проблемами для всех российских малых городов являются деградация инженерной инфраструктуры и архитектурного наследия, отток молодого населения и недостаток социальных услуг. Однако у всех малых городов есть и свои специфические проблемы.

К первому типу исследователи отнесли города, в которых развита промышленность или энергетика, имеющие какое-то крупное предприятие. Следом идет города с развитой транспортной инфраструктурой, связанные с каким-то крупным транспортным узлом.

К третьему типу ученые отнесли туристические города, чьи инфраструктура недостаточно развита. В отдельный подтип эксперты вынесли города общегосударственных функций — это ЗАТО или города, где значительная часть населения занята по виду деятельности «Государственное управление и безопасность».

Также отдельно вынесены города-спутники, межмуниципальные центры, города смешанной специализации и «спящие» города.

В большинстве из них ученые советуют развивать сферу малого бизнеса. По их словам, федеральный центр мог бы предоставить для этого льготы и снизить налоговое обременение. Также стоит строго регламентировать застройку, ограничивая ее этажность и плотность, считают специалисты.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что в малых городах России производительность труда в восемь раз ниже, чем в столице. Градоначальник отметил, что многое в этом зависит от концентрации населения.

Ранее в Калужской области обсудили развитие малых городов и исторических поселений.