Стало известно, на что россияне берут больше всего займов

По итогам января — сентября россияне брали наибольшие суммы займов на отпуск, поездки и путешествия. При этом средний размер таких займов за период сократился на 4,6% год к году и составил 13 900 рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные финансовой онлайн-платформы Webbankir.

Несмотря на то, что отдых и путешествия по-прежнему возглавляют топ займов по величине, в этом году категория стала одной из немногих, показавших снижение, отметили аналитики.

Между тем займы на другие цели росли вслед за инфляцией. Так, на втором месте по величине оказались займы на свое дело. За девять месяцев их средний размер вырос на 10% и достиг 13 665 рублей. Тройку замыкают займы на текущие нужды с приростом на 12%, до 13 058 рублей.

При этом россияне стали реже брать ипотеку. Число выданных кредитов на покупку жилья за год упало более чем на 50%.

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