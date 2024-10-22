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Рейтинговое агентство не исключает риск дефолта экономики Франции

РИА Новости: Fitch Ratings не исключают риск дефолта экономики Франции

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Американское рейтинговое агентство Fitch Ratings не исключает риск дефолта французской экономики. Об этом сообщает РИА Новости.

В прошлом году дефицит бюджета Франции составил 5,5% ВВП, в этом эксперты ожидают не менее шести.

«Fitch предсказывает 6,1 — второй в еврозоне результат и почти в три раза больше прогнозируемого среднего среди стран категории AA», — говорится в материале.

Эксперты допускают, что коэффициент достигнет 6,5%. Таргет французских властей в 4,4, отмечает агентство, недостижим в любом случае. В 2025-2026 годах он будет в районе 5,4.

У страны также растет госдолг. В данный момент он составляет 112% ВВП. По прогнозу Fitch Ratings, он вырастет до 118% к 2028 году.

Высокий госдолг не всегда свидетельствует о серьезных проблемах с экономикой, но для обслуживания займов требуется стабильная экономика, а Франция не может таковой похвастать, заявил агентству руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

По его мнению, к концу этого года французский госдолг рискует вырасти до 114-115% ВВП, если не будут приняты меры. Чтобы улучшить положение, необходимо усиливать эффективность госрасходов, стимулировать экономический рост и повышать производительность, добавил он.

11 октября Fitch Ratings снизило прогноз суверенного рейтинга Франции до негативного.

Ранее сообщалось, что энергетический кризис спровоцировал спад производства в ЕС.

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