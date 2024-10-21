ЦБ объяснил порядок оспаривания взятого мошенником кредита

Центробанк (ЦБ) России опубликовал в своем Telegram-канале порядок оспаривания кредита, который был взят мошенниками от имени другого человека на «Госуслугах».

В первую очередь регулятор советует запросить через «Госуслуги» данные о своей кредитной истории. В случае, если доступ к сервису потерян, можно заказать справку из Центрального каталога кредитных историй (ЦККИ). Если пострадавший знает свой код субъекта кредитной истории, он может сделать это через сайт Банка России. В случае, если код неизвестен или гражданин никогда не оформлял кредит, определить его можно через любой банк или микрофинансовую организацию (МФО), кредитный потребительский кооператив, бюро кредитных историй, почтовое отделение или нотариуса.

После определения места хранения кредитной истории, нужно запросить выписку. Если там найден кредит, который оформили мошенники, нужно написать в банк или МФО заявление о том, что договор подписан неизвестным лицом, а деньги клиент не получил.

Кроме того, пострадавший может запросить внутреннее расследование и подтверждение документов, на основании которых были выданы деньги, вместе с реквизитами получателя средств. При этом на втором экземпляре заявления о несогласии в бумажном виде нужно требовать поставить отметку о приеме, чтобы документ не «потеряли».

Затем нужно обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве, приложить копию заявления и документы, полученные от финансовой организации, а также указать обстоятельства, подтверждающие непричастность. Полученный в полиции талон-уведомление нужно будет отправить в выдавшую кредит организацию.

По закону, кредитор должен ответить в течение 15 дней. При этом он может аннулировать долг или отказать в компенсации. В случае формального ответа ЦБ может сам рассмотреть жалобу, но списать долг или выплатить компенсацию можно только через суд.

16 октября вице-премьер Дмитрий Григоренко сообщил, что правительство и ЦБ работают над новым законопроектом, который усложнит жизнь интернет-мошенникам. В документ планируют включить положения об идентификации банковских клиентов, в том числе биометрию с дополнительным действием, которые должны будут подтвердить личность гражданина. Кроме того, законопроект предполагает значительное усложнение возможности выдачи кредитов на счета третьих лиц.

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