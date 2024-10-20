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В России направят более 6 млрд рублей на сохранение льготной ипотеки в селах

Кабмин РФ направит свыше 6 млрд рублей на сохранение льготной ипотеки в селах

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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Правительство России направит свыше 6,8 млрд рублей на сохранение программы льготной ипотеки в сельской местности, а также программы льготных кредитов на благоустройство домов. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение, сообщается на сайте кабмина.

Как заявили в правительстве, из данной суммы более 6,4 млрд руб. предназначено для продолжения льготной ипотечной программы со ставкой до 3% годовых. Решение позволит просубсидировать в текущем году 142,8 тысячи ранее выданных займов. Почти 330 млн рублей направят на продолжение реализации программы льготных кредитов на благоустройство домовладений по ставке до 5%. Заемщики смогут потратить средства на проведение в дом электро-, водо- и газоснабжения, канализации, отопления, а также на ремонт инженерных систем и кровли.

1 июля в России прекратила действовать программа льготной ипотеки под 8%. 26 июля и 13 сентября Центробанк страны повысил ключевую ставку. Сейчас она составляет 19% годовых. В преддверии и после решений Банка России кредитные организации увеличивали ставки по рыночной ипотеке. По данным «Сравни.ру», лишь 2% россиян готовы взять ипотеку при текущих рыночных ставках — более 22% годовых.

По итогам сентября банки выдали 34 тыс. кредитов по программе семейной ипотеки на общую сумму 199 млрд руб.

Ранее сообщалось, что в России может появиться студенческая ипотека.

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