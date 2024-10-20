Экономист раскрыл подоплеку нового правила индексации пенсий

Индексация пенсий с 1 января сразу на 7,3% может ускорить инфляцию. Об этом агентству «Прайм» рассказал доцент кафедры логистики Финансового университета при правительстве РФ Александр Арский.

По его словам, индексация пенсии на 7,3% должна покрыть официальный уровень инфляции.

С одной стороны — пенсионеры сразу начнут получать повышенные выплаты, что станет повышенной нагрузкой на бюджет, с чем должно справиться государство.

С другой — может произойти увеличение цен в ожидании повышенного спроса на товары и медикаменты, рассказал эксперт.

Накануне профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов рассказал, что в России с 1 ноября 2024 года повысятся пенсии граждан, которым в октябре исполнилось 80 лет.

По его словам, они будут получать повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии. Ее размер повысится с 8 134,88 рубля до 16 269,76 рубля. Эксперт уточнил, что пенсионеры также будут получать страховую часть выплаты, которая не изменится. С начала ноября увеличат размер выплаты членам летных экипажей и работникам угольной отрасли.

Ранее сенатор рассказала, почему россиянам могут недоплатить пенсию.