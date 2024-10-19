Акциям Nvidia предрекли рост еще на 40%

Стоимость ценных бумаг производителя графических процессоров Nvidia может вырасти еще на порядка 40%. Об этом пишет MarketWatch со ссылкой на прогноз аналитиков Bank of America.

По оценкам BofA, котировки имеют потенциал роста с текущих до $190 за лот. На торгах в пятницу, 18 октября, акции Nvidia закрылись на отметке $138 за штуку.

Nvidia наращивает свободный денежный поток с маржой от 45% до 50%. При этом средний показатель для «Великолепной семерки» бигтехов (Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon, Tesla, Alphabet, Meta (признана в России экстремистской и запрещена)) составляет 23%-25%.

На днях Nvidia отобрала у Microsoft второе место среди крупнейших по капитализации компаний в мире. Цена акций впервые прошла отметку в $138. В результате рыночная стоимость производителя графических процессоров достигла $3,39 трлн.

Ранее сообщалось, что Microsoft может лишиться доступа к ChatGPT из-за разногласий с OpenAI.