В РФ из-за санкций подорожали спутники

Основатель и гендиректор частной космической компании SR Space Олег Мансуров в интервью «Коммерсанту» заявил, что производство спутников в РФ подорожало на 30% из-за санкций.

По словам Мансурова, санкции и ограничения на экспортные технологии серьезно ограничили доступ к компонентам и технологиям для некоторых стран, что, в свою очередь, повлияло на скорость и стоимость разработки спутников в России.

«В результате стоимость спутниковых аппаратов в России возросла на 20–30%. Также из-за удорожания компонентов для создания ракет-носителей и увеличения расходов на обеспечение работы пусковых комплексов выросла и стоимость запусков», — поделился Мансуров.

Он пояснил, что ранее стоимость пуска среднего спутника могла варьироваться от $60 млн до $80 млн, сейчас она может достигать $100 млн в зависимости от типа аппарата и условий запуска.

До этого Госдума в ходе пленарного заседания ратифицировала соглашение между Россией и Китаем о совместном создании Международной научной лунной станции (МНЛС).

Ранее сообщалось, что доходы бюджета РФ от нефти и газа упали на четверть из-за санкций.