Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В РФ из-за санкций подорожали спутники

SR Space: спутники в РФ подорожали на 30% из-за санкций

close
NASA

Основатель и гендиректор частной космической компании SR Space Олег Мансуров в интервью «Коммерсанту» заявил, что производство спутников в РФ подорожало на 30% из-за санкций.

По словам Мансурова, санкции и ограничения на экспортные технологии серьезно ограничили доступ к компонентам и технологиям для некоторых стран, что, в свою очередь, повлияло на скорость и стоимость разработки спутников в России.

«В результате стоимость спутниковых аппаратов в России возросла на 20–30%. Также из-за удорожания компонентов для создания ракет-носителей и увеличения расходов на обеспечение работы пусковых комплексов выросла и стоимость запусков», — поделился Мансуров.

Он пояснил, что ранее стоимость пуска среднего спутника могла варьироваться от $60 млн до $80 млн, сейчас она может достигать $100 млн в зависимости от типа аппарата и условий запуска.

До этого Госдума в ходе пленарного заседания ратифицировала соглашение между Россией и Китаем о совместном создании Международной научной лунной станции (МНЛС).

Ранее сообщалось, что доходы бюджета РФ от нефти и газа упали на четверть из-за санкций.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами