В ВТО оценили долю БРИКС в мировой торговле

Доля БРИКС в мировой торговле с момента основания объединения увеличилась почти в 1,5 раза, достигнув 21,6%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на оценку Всемирной торговой организации (ВТО).

Сейчас товарооборот БРИКС с другими странами и друг с другом составляет порядка $10,4 трлн, что является вторым результатом после Евросоюза. Для сравнения: объемы торговли ЕС составляют $14,3 трлн или 29,7% мировой торговли.

Третье место занимает ЮСМКА (США, Мексика и Канада) с товарооборотом в $7,6 трлн и 15,7%. Следом идет АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии). Показатели объединения выросли до $3,5 трлн и 7,4% глобальной торговли.

Накануне сообщалось, что до конца года в России могут запустить BRICS Pay для иностранцев. Это будет система для безналичной оплаты по QR-коду. Планируется, что BRICS Pay позволит иностранцам расплачиваться картами платежных систем Visa и MasterCard внутри РФ.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что доклад о создании платежной системы БРИКС будет представлен на саммите в Казани.