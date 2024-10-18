Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ВТО оценили долю БРИКС в мировой торговле

ВТО: доля БРИКС в мировой торговле с основания объединения выросла в 1,5 раза

close
Владимир Песня/РИА Новости

Доля БРИКС в мировой торговле с момента основания объединения увеличилась почти в 1,5 раза, достигнув 21,6%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на оценку Всемирной торговой организации (ВТО).

Сейчас товарооборот БРИКС с другими странами и друг с другом составляет порядка $10,4 трлн, что является вторым результатом после Евросоюза. Для сравнения: объемы торговли ЕС составляют $14,3 трлн или 29,7% мировой торговли.

Третье место занимает ЮСМКА (США, Мексика и Канада) с товарооборотом в $7,6 трлн и 15,7%. Следом идет АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии). Показатели объединения выросли до $3,5 трлн и 7,4% глобальной торговли.

Накануне сообщалось, что до конца года в России могут запустить BRICS Pay для иностранцев. Это будет система для безналичной оплаты по QR-коду. Планируется, что BRICS Pay позволит иностранцам расплачиваться картами платежных систем Visa и MasterCard внутри РФ.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что доклад о создании платежной системы БРИКС будет представлен на саммите в Казани.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами