Банк ВТБ пересмотрел прогноз по росту вкладов россиян

Банк ВТБ скорректировал оценку объема средств, которые россияне перенаправят на депозиты во втором полугодии 2024 года. Об этом пишет РИА Новости.

Новый прогноз составляет 420 млрд руб. вместо ранее ожидавшихся 380 млрд руб. Пересмотр связан с повышением ключевой ставки и снижением активности на рынке ипотеки.

«В условиях стабильного повышения ключевой ставки и одновременного «охлаждения» рынка ипотеки переток средств, который заемщики могли направить на первый взнос по кредиту, но в итоге разместили на вклады, усиливается. Сейчас мы оцениваем этот переток уже минимум в 420 млрд руб.», — говорится в сообщении старшего вице-президента ВТБ Дмитрия Брейтенбихера.

С начала года клиенты ВТБ разместили в классические инструменты около 6,8 трлн руб. В результате объем привлеченных средств в банке вырос более чем на 32%, а общий портфель классических сбережений на конец сентября достиг 9,1 трлн руб.

До этого в России рекордно упал объем потребительских кредитов.

Ранее в Госдуме призвали ввести беспроцентные кредиты для многодетных семей.