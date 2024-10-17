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Москвичи потеряли интерес к одному виду жилья

Спрос на малогабаритное жилье в Москве упал на 30%

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miroha141/Shutterstock/FOTODOM

Продажи однушек и студий в московских новостройках по итогам третьего квартала рухнули с 70% до 40% от общей доли сделок. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные агентства «Инком-Недвижимость».

Покупатели сместили фокус в сторону более просторных лотов. Так, спрос на «двушки» и «трешки» за период вырос вдвое — с 30% до 60%.

Аналитики связывают такую динамику с отменой льготной ипотеки на новостройки. Если при низкой ставке кредита россияне могли позволить купить себе квартиру «про запас», то сейчас такую недвижимость приобретают только в связи с острой необходимостью решить жилищный вопрос, отметили эксперты. Поскольку чаще всего с такой проблемой сталкиваются семьи с детьми, вырос интерес к более вместительным лотам, заключили они.

За год сильнее всего подорожали новостройки на юге Москвы. Рост цен составил +21,3%.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще совершать эмоциональные покупки недвижимости.

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