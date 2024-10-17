В ПСБ рассказали о роли искусственного интеллекта в развитии платежной индустрии

Будущее национальных платежных сервисов за удобством и персонализированными решениями с помощью возможностей искусственного интеллекта. Об этом, выступая на секции «НСПК: новые возможности для граждан, бизнеса и регионов» в рамках форума инновационных финансовых технологий Finopolis 2024, заявила старший вице-президент — директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова.

Она отметила, что процессы цифровизации во всех сферах жизни меняют потребительское поведение россиян, и это требует быстрых, гибких и адаптируемых финансовых решений.

«Платежная индустрия становится более гибкой и клиентоориентированной, что особенно важно для региональных рынков с их запросами и спецификой. Мы видим повышенный интерес жителей страны к картам и банковским продуктам, которые предусматривают именно локальные программы лояльности и скидки в местных торговых сетях, и активно развиваем такие решения», — сказала Вера Подгузова.

Старший вице-президент ПСБ пояснила, что такая функциональность платежных карт позволяет не только оптимизировать расходы клиентов, но и стимулирует развитие региональных торгово-сервисных предприятий и в целом экономики регионов.

«Ключевые тренды развития национальной платежной системы, которые определяют будущее финансовых услуг, в том числе в региональном аспекте, — это активное использование искусственного интеллекта для разработки персонализированных финансовых решений, расширение цифровых экосистем, позволяющих комплексно решать все финансовые и нефинансовые запросы пользователей, и развитие инфраструктуры цифровых форм платежей», — указала Вера Подгузова.

Она считает, что развитие национальной платежной системы влияет на комфорт и качество жизни россиян и создает новые возможности для таких ключевых секторов экономики как промышленность, торговля, туризм, образование.

«Для развития экономики, в том числе в регионах, удобная и безопасная платежная инфраструктура — это стратегическая задача, в решении которой должны принимать участие все стороны — государство, банки, IT-индустрия, бизнес», — заключила Подгузова.