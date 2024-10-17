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Набиуллина не исключила повышения ключевой ставки

Глава ЦБ Набиуллина: следующее решение по ключевой ставке пока не определено

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Пресс-служба Банка России/РИА «Новости»

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что пока не знает, каким будет решение по ключевой ставке. Ее слова передает РИА Новости.

«В пятницу мы примем решение по ключевой ставке. Однозначно, мы будем анализировать, как новые данные влияют на наш прогноз, чтобы решение было взвешенным», — сказала глава ЦБ.

Она подчеркнула, что нынешний уровень инфляции подтверждает выводы, которые регулятор сделал в сентябре, когда повысил ключевую ставку.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

16 октября главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев заявил, что вероятность повышения ключевой ставки с 19% до 25% составляет примерно 15%. Он ожидает, что ЦБ на ближайшем заседании 25 октября будет выбирать между повышением ключевой ставки на 100 и 200 базисных пунктов, то есть до 20-21%. Аналитик склоняется к тому, что ЦБ поднимет ключевую ставку до 20% и оставит сигнал о готовности повысить ключевую ставку на последующих заседаниях. В базовом сценарии Васильев допускает, что Банк России на ближайших заседаниях (октябрь, декабрь, февраль) повысит ключевую ставку до 22%.

Ранее глава ВТБ заявил о возможности повышения ставки ЦБ.

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