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В ЦБ «ждут жалоб» от тапавших хомяка россиян

В ЦБ заявили, что пока не получали жалоб от недовольных игроков Hamster Kombat

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Ivan Baranov/Shutterstock

Банк России пока не получал жалоб от недовольных игроков Hamster Kombat, которые «тапали» хомяка в надежде заработать на листинге криптовалюты. Об этом сообщил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг регулятора Михаил Мамута на форуме Finopolis 2024, передает РИА Новости.

На сессии «Финансовые игры»: как игровые механики меняют финансовое поведение» он спросил у зала, «тапал ли кто-нибудь хомяка». Несколько человек подняли руки.

«Мы все ждем жалоб. Не то чтобы я их провоцировал, но я думаю — где эти люди, которые спросят: и что? я тапал-тапал», — сказал Мамут.

По его мнению, те, кто реально играл в Hamster Kombat, могли это делать «по приколу». Он отметил в разговоре с журналистами, что жалоб от пользователей пока не было, при этом Центробанк готов объяснить, что инвестиции являются риском для каждого конкретного человека.

Криптовалютная игра в жанре кликера Hamster Kombat набрала популярность весной этого года. В июле в мини-приложении игры в Telegram количество пользователей составило более 155,5 млн.

26 сентября токен HMSTR начал торговаться на ряде криптовалютных бирж. При начале торгов цена составила $0,01, но спустя 45 минут она упала до $0,0083 за монету.

Ранее сообщалось, что листинг HMSTR привел к небывалому росту популярности криптовалют в России.

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