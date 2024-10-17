В России выросло число организованных авиатуристов

В этом году количество организованных туристов на внутрироссийских авиарейсах достигнет 10 млн человек. Об этом со ссылкой на Российский союз туриндустрии (РСТ) сообщает газета «Коммерсантъ».

Доля организованных туристов на рейсах внутри Российской Федерации увеличится с 20 до 40% от числа всех туристов, летающих по стране на самолетах. Свыше 40% всех туристов перевезет «Аэрофлот», делающий ставку на рейсы в обход Москвы.

Ожидается, что в 2024 году на внутренних линиях в России перевезут 84 млн человек. При этом число всех туристов, самостоятельных и организованных, на рейсах возрастет с 20 до 30% и составит 25 млн человек.

Эксперты отмечают, что сотрудничество авиакомпаний и туроператоров является взаимовыгодным, поэтому его объемы увеличиваются. Кроме того, сокращение числа международных авиарейсов положительно сказалось на перелетах по России. Кроме того, организованным туристам услуги обходятся в среднем на 20% дешевле, чем при самостоятельных путешествиях.

16 октября президент РФ Владимир Путин заявил на совещании с правительством, что туристический поток внутри России растет.

Ранее в России назвали пять перспективных направлений внутреннего туризма.