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Инфляционные ожидания россиян выросли до 13,4%

ЦБ: инфляционные ожидания россиян выросли в октябре до 13,4%

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Инфляционные ожидания россиян в октябре снова возобновили рост после паузы. Об этом свидетельствует отчет Центробанка России.

Так, в октябре инфляционные ожидания увеличились до 13,4% по сравнению с сентябрьскими 12,5%.

Инфляционные ожидания — один из важных факторов, которые Центробанк учитывает при принятии решения по ключевой ставке, отмечает «Интерфакс».

Глава ВТБ Андрей Костин допускает, что Банк России может повысить ключевую ставку до 21% к концу 2024 года с нынешних 19%. «Все может быть. Женщины руководят процессом. Невозможного мало», — пояснил банкир. Также он отметил, что в первой половине 2025 года регулятор продолжит проводить жесткую денежно-кредитную политику. Однако во втором полугодии следующего года ЦБ может начать постепенное смягчение, снижая ставку на фоне замедления инфляции.

Ранее аналитик оценил вероятность повышения ключевой ставки до 25%.

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