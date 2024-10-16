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Стало известно, насколько в Москве подорожала аренда

«ЦИАН»: аренда жилья в Москве подорожала на треть за лето

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Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

Арендные ставки в Москве с июня по сентябрь выросли на треть. Об этом рассказал руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов, передает Агентство городских новостей «Москва».

«Отмена льготной ипотеки, заградительно высокие ставки по «обычным» кредитам, эффект высокой базы привели к снижению числа сделок и перераспределению спроса между сегментами рынка», — пояснил Попов.

Наибольший рост цен — 28% — зафиксирован в недорогих районах столицы. Лидерами стали Гольяново, Дмитровский, Соколиная гора и Метрогородок. Самые высокие ставки аренды — в Тверском (124 тыс. руб.), Пресненском (120 тыс. руб.) и Хамовниках (112 тыс. руб.).

Попов отметил, что с октября спрос возвращается к прежним показателям. За последние 30 дней цены на долгосрочную аренду одно- и двухкомнатных квартир снизились на 1%, до 71 тыс. и 126 тыс. руб. соответственно.

До этого стало известно, что Санкт-Петербург стал лидером по спросу на посуточную аренду жилья в сентябре, заняв 9% всех бронирований. На втором месте Москва с 8%. В пятерку популярных городов также вошли Казань, Ростов-на-Дону и Кисловодск.

Ранее была названа цена аренды самой дешевой квартиры с видом на Кремль.

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