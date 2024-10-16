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Фабрика «Сокол» остановила выпуск зефира «Жизель» после жалоб на отравления

Производитель зефира «Жизель» остановил его выпуск после жалоб на отравления

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Александр Кряжев/РИА Новости

Кондитерская фабрика «Сокол» остановила производство зефира «Жизель» с мальтитным сиропом после массовых жалоб на отравления. Об этом РБК сообщил директор предприятия Михаил Шамис.

«Производство зефира приостановлено, так как после не соответствующих действительности публикаций в некоторых телеграм-каналах приостановлены продажи в федеральных сетях», — объяснил Шамис.

По его словам, на складе предприятия и на складах торговых сетей скопилось большое количество нереализованной продукции.

На днях сотни человек пожаловались на отравление зефиром «Классический» — у съевших его началась диарея, тошнота, боль в животе. Позже стало известно о десятках отравившихся зефиром «Жизель» из супермаркетов «Пятерочка» и «Перекресток».

Фабрика-производитель собралась подать в суд из-за публикаций об отравлениях, заявив, что это случилось из-за переедания.

Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее врач объяснила причины массового отравления россиян зефиром.

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