Фабрика «Сокол» остановила выпуск зефира «Жизель» после жалоб на отравления

Кондитерская фабрика «Сокол» остановила производство зефира «Жизель» с мальтитным сиропом после массовых жалоб на отравления. Об этом РБК сообщил директор предприятия Михаил Шамис.

«Производство зефира приостановлено, так как после не соответствующих действительности публикаций в некоторых телеграм-каналах приостановлены продажи в федеральных сетях», — объяснил Шамис.

По его словам, на складе предприятия и на складах торговых сетей скопилось большое количество нереализованной продукции.

На днях сотни человек пожаловались на отравление зефиром «Классический» — у съевших его началась диарея, тошнота, боль в животе. Позже стало известно о десятках отравившихся зефиром «Жизель» из супермаркетов «Пятерочка» и «Перекресток».

Фабрика-производитель собралась подать в суд из-за публикаций об отравлениях, заявив, что это случилось из-за переедания.

Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее врач объяснила причины массового отравления россиян зефиром.