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Глава ВТБ заявил о возможности повышения ставки ЦБ

Костин ожидает повышения ключевой ставки ЦБ до 21% к концу года

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Максим Блинов/РИА Новости

Глава ВТБ Андрей Костин допускает, что Банк России может повысить ключевую ставку до 21% к концу 2024 года с нынешних 19%. Об этом пишет «Интерфакс».

«Я думаю, что в этом году ставка будет повышаться. Я не знаю на этом заседании или на следующем, но она может достигнуть уровня 21%. На наш взгляд, до конца года она такая и продержится», — заявил Костин.

По его словам, в первой половине 2025 года регулятор продолжит проводить жесткую денежно-кредитную политику. Однако во втором полугодии следующего года ЦБ может начать постепенное смягчение, снижая ставку на фоне замедления инфляции.

«Мы рассчитываем, что все-таки начиная со второго полугодия ставка постепенно может снижаться, как и собственно инфляция. По нашим прогнозам, в следующем году она может быть порядка 6%», — отметил глава ВТБ.

Костин также прокомментировал идею создания специального штаба по борьбе с ростом цен, которую ранее озвучил первый зампред банка. По его словам, создание такого органа не является инициативой ВТБ, а лишь мнением одного из топ-менеджеров. Глава банка пояснил, что помимо монетарных мер нужно тесное взаимодействие ЦБ и правительства для сдерживания немонетарных факторов инфляции.

Ранее ЦБ предупредил о необходимости дальнейшего повышения ключевой ставки.

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